Эрмитаж и Третьяковская галерея стали рекордсменами по посещаемости в новогодние праздники

Жители России в выборе места для проведения культурного досуга в период новогодних праздников чаще всего отдавали свое предпочтение Государственному Эрмитажу и Третьяковской галерее. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Как отметила глава культурного ведомства, суммарно в праздничные дни культурные учреждения страны посетили более 1 млн человек. В список лидеров также вошли Царское Село, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Музей Мирового океана, музей-заповедник «Павловск», Русский музей и другие учреждения.
Помимо этого, по словам Любимовой, в период праздников возрос интерес россиян и к кинематографу. Как отметила министр, в эти дни посещаемость кинотеатров вышла на допандемийный уровень.