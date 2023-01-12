В Волгоградской области займутся развитием научно-популярного туризма

Власти Волгоградской области намерены в 2023 году усилить меры по развитию нового направления туризма для молодежи.
Речь идет об увеличении маршрутов по научным и научно-техническим объектам региона. Так, в рамках реализации проекта «Город открытий» будут организованы поездки на высокотехнологичные предприятия, в профильные вузы. Запланирован региональный конкурс, который поможет в разработке таких маршрутов и экспедиций, сообщает «АиФ-Волгоград».
Уже сейчас в Волгоградской области туристы могут посетить планетарий, региональный ботанический сад, ряд музейных комплексов, лаборатории и научные центры при вузах.