В Волгоградской области займутся развитием научно-популярного туризма

Речь идет об увеличении маршрутов по научным и научно-техническим объектам региона. Так, в рамках реализации проекта «Город открытий» будут организованы поездки на высокотехнологичные предприятия, в профильные вузы. Запланирован региональный конкурс, который поможет в разработке таких маршрутов и экспедиций, сообщает «АиФ-Волгоград».