Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко подает в суд на Садальского за клевету

Народную артистку России Татьяну Кравченко оскорбили слова актера Станислава Садальского, который уличил ее в алкоголизме. Звезда сериала «Сваты» собирается разбираться с коллегой в суде.
Кравченко возмутили слова Садальского, который заявил, что актриса сорвала спектакль в Санкт-Петербурге, так как перебрала с алкогольными напитками. 69-летняя артистка назвала это заявление подлым и оскорбительным бредом.
«Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал — чудовищная ложь и подстава», — высказалась Кравченко в беседе с kp.ru.
Садальский ранее заявил, что Кравченко «отдыхала от возлияний» и ей было безразлично на зрителей, к которым она не вышла на сцену. По словам актера, уже на следующий день артистка выступала в Калуге.