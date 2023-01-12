ГИБДД рекомендует петербуржцам не выходить на улицы без надобности из-за «снежного коллапса»

Горожане сообщают, что не наблюдают достаточного количества спецтехники и дворников, которые бы могли навести порядок в городе. Взамен им приходится в очередной раз сталкиваться с массой проблем и рисковать здоровьем, когда возникает необходимость выйти на улицу. Местные жители винят во всем чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, который ранее утверждал, что Петербург на 100% готов к зиме и полностью укомплектован рабочими руками и техникой.