ГИБДД рекомендует петербуржцам не выходить на улицы без надобности из-за «снежного коллапса»

Сильный снегопад накрыл Санкт-Петербург в четверг, 12 января. Спустя несколько часов движение в городе оказалось практически заблокировано из-за отсутствия коммунальщиков на улицах и дорогах города.
Госавтоинспекция призывает малоопытных водителей не садиться за руль ввиду сложной ситуации на дорогах и высокой степени аварийности. Автовладельцев просят соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными во время движения либо вовсе отказаться от поездок в этот день. Пешеходам также стоит проявить бдительность и не покидать тротуаров на участках с плохой освещенностью.
Горожане сообщают, что не наблюдают достаточного количества спецтехники и дворников, которые бы могли навести порядок в городе. Взамен им приходится в очередной раз сталкиваться с массой проблем и рисковать здоровьем, когда возникает необходимость выйти на улицу. Местные жители винят во всем чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, который ранее утверждал, что Петербург на 100% готов к зиме и полностью укомплектован рабочими руками и техникой.