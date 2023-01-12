Около 60% финнов испытывают трудности с деньгами из-за энергокризиса

Рост цен на электричество поставил около 60% жителей Финляндии в затруднительное положение. Об этом заявил секретарь Ассоциации потребителей Финляндии Юха Берлинг-Помоэлл.
Согласно данным ассоциации, более половины населения страны находится в тяжелом финансовом положении из-за возросших расходов на оплату коммунальных услуг. По словам Берлинг-Помоэлла, финны нуждаются в поддержке со стороны правительства страны, передает телерадиокомпания YLE.
Как сообщалось ранее, власти Финляндии приняли решение о введении новых мер поддержки населения в условиях энергетического кризиса. Правительство планирует компенсировать стоимость электричества, превышающую 10 центов за киловатт-час. Кроме того, небольшим предприятиям и юридическим лицам могут разрешить оплачивать счета позже установленного срока, чтобы избежать банкротства.