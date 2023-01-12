Около 60% финнов испытывают трудности с деньгами из-за энергокризиса

Как сообщалось ранее, власти Финляндии приняли решение о введении новых мер поддержки населения в условиях энергетического кризиса. Правительство планирует компенсировать стоимость электричества, превышающую 10 центов за киловатт-час. Кроме того, небольшим предприятиям и юридическим лицам могут разрешить оплачивать счета позже установленного срока, чтобы избежать банкротства.