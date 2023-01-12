«Мотивация» от Зеленского: почему все выписанные Киеву из США танки и дроны обернутся против Европы

ВСУ не хватает мотивации для войны с Россией, заявил на пресс-конференции во Львове президент Украины Владимир Зеленский. Нужно больше, поддержки, обещаний и перспектива членства в Евросоюзе. Однако чем больше ЕС будет поставлять оружия Украине, тем чаще и настойчивее будут ее требования. И рано или поздно врученные Киеву «гуманитарные» танки и дроны обернутся против самой Европы, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов.
Видеозапись, на которой Зеленский заявил о том, что просто риторики об «открытых дверях» Украине недостаточно, была опубликована в его Telegram-канале. Там же он добавил, что украинцев мотивирует, когда их не кормят обещаниями, а действительно видят в ЕС равными среди равных.
«На сегодня просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об «открытых дверях» недостаточно для Украины. Недостаточно для мотивации нашей державы, для мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери, — это будет важным сигналом», — сказал он.
По мнению Колунова, такими заявлениями Зеленский еще раз подтверждает, что Украина идет по проторенной дорожке шантажа в отношении европейцев. Чем больше ей дают, тем больше она просит. А учитывая, что дают ей оружие, не ровен час, когда словесный шантаж, перейдет в открытые угрозы в адрес ЕС с требованием о «поддержке» и «помощи».
«Украина, как и положено типичному банкроту, переходит к шантажу собственных кредиторов. Аппетиты растут вместе с регрессией экономики. Любопытно будет посмотреть на «потенциального члена ЕС» немного попозже, когда Европа и США в буквальном смысле вооружат ВСУ до зубов. Все выписанные из США танки и дроны в итоге будут выставлены против самой же Европы. Чем больше ЕС будет поставлять оружия Украине, тем чаще и настойчивее будут ее требования», — уверен политик.
Как пояснил Колунов, Киев будет использовать протекцию Вашингтона, чтобы «выйти на новый уровень» и стать действительно равным Брюсселю, от которого уже потребуется помощь в уплате долгов Зеленского.
«Украина считает себя полноценной европейской страной. Но это временное явление... Амбиции будут набирать обороты. Украина, при поддержке США, постарается перейти на новый «уровень». Стать даже выше Европы. Не удивлюсь, если Европа будет платить по долгам Украины, закрывая их сегодняшние займы у США. Предсказуемая ситуация», — объяснил Колунов.
По его словам, Евросоюз еще не единожды пожалеет, что отвернулся от России и вместо реального и надежного товарища в лице нашего государства, обзавелся «другом» из Киева, из-за которого с европейскими странами может произойти любая неприятная история.