ВСУ не хватает мотивации для войны с Россией, заявил на пресс-конференции во Львове президент Украины Владимир Зеленский. Нужно больше, поддержки, обещаний и перспектива членства в Евросоюзе. Однако чем больше ЕС будет поставлять оружия Украине, тем чаще и настойчивее будут ее требования. И рано или поздно врученные Киеву «гуманитарные» танки и дроны обернутся против самой Европы, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов.