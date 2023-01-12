Нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена могут посадить в тюрьму из-за скандала с секретными документами. Соответствующее заявление сделал американский политик, представляющий Республиканскую партию, Пол Госар.
По словам конгрессмена, политсила намерена расследовать обнаружение секретных бумаг в президентском офисе. Подобное может заставить Байдена сесть за решетку на десять лет, указал Госар в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
Ранее обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist назвала Байдена «машиной по производству ляпов» и угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.