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Байдена могут посадить в тюрьму из-за скандала с секретными документами

Политика
Байдена могут посадить в тюрьму из-за скандала с секретными документами

Нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена могут посадить в тюрьму из-за скандала с секретными документами. Соответствующее заявление сделал американский политик, представляющий Республиканскую партию, Пол Госар.

По словам конгрессмена, политсила намерена расследовать обнаружение секретных бумаг в президентском офисе. Подобное может заставить Байдена сесть за решетку на десять лет, указал Госар в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

Ранее обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist назвала Байдена «машиной по производству ляпов» и угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.
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