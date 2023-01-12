Британский генерал Даннат усомнился в эффективности отправки Киеву партии танков Challenger

Отправка Великобританией небольшой партии танков Challenger на Украину не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал экс-глава генштаба ВС Британии Ричард Даннат.
На днях стало известно, что Лондон планирует передать украинской армии 12 танков Challenger 2. При этом генерал отметил, что такого количества бронированных машин не смогут повлиять на ход спецоперации.
«Как представляется, отправка 12 танков будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Венгрия не только отказалась оказывать военную помощь Украине, но и не будет обеспечивать транзит западного вооружения через свою территорию, передает RT.