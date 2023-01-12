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В ЕК заявили о поддержке плана Эстонии по конфискации российских активов

Экономика
В ЕК заявили о поддержке плана Эстонии по конфискации российских активов

Еврокомиссия поддерживает инициативу Эстонии касательно конфискации российских активов, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.

В организации согласны с предложением эстонских властей о необходимости начать конфискацию финансовых активов РФ, не дожидаясь позиции других стран по этому поводу.

Виганд положительно оценил тот факт, что некоторые государства Евросоюза уже начали действовать в этом направлении.

Ранее сообщалось о намерении Эстонии представить Украине соответствующий юридический план до конца января.

Напомним, в Эстонии заморожены активы компаний «Еврохим» и DBT.
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