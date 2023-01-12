В ЕК заявили о поддержке плана Эстонии по конфискации российских активов

Еврокомиссия поддерживает инициативу Эстонии касательно конфискации российских активов, заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.
В организации согласны с предложением эстонских властей о необходимости начать конфискацию финансовых активов РФ, не дожидаясь позиции других стран по этому поводу.
Виганд положительно оценил тот факт, что некоторые государства Евросоюза уже начали действовать в этом направлении.
Ранее сообщалось о намерении Эстонии представить Украине соответствующий юридический план до конца января.
Напомним, в Эстонии заморожены активы компаний «Еврохим» и DBT.