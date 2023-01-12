Крупнейшие страны-производители пальмового масла объединились против ограничений ЕС

Новый законопроект, принятый Евросоюзом, заставил объединиться против ЕС Малайзию и Индонезию. Эти страны являются ведущими мировыми производителями пальмового масла, о ситуации рассказала малазийская газета Star.
Евросоюз принял законопроект, который запрещает поставлять в европейские страны пальмовое масло, если вместе с продукцией импортеры не будут предоставлять сертификат об отсутствии вырубки лесов в процессе производства.
Представители производителей сказали, что такая мера выглядит как простой протекционистский барьер для защиты местных изготовителей за счет экспортеров из Малайзии и Индонезии.