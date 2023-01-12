Площадь пожара на складе на улице Ломоносова в Красноярске увеличилась до 1 тыс. «квадратов»

Площадь возгорания на складе на улице Ломоносова в Красноярске увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает МЧС Красноярского края.
В настоящее время огонь уничтожил кровлю и повредил фасад здания. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия сейчас работают 44 человека личного состава и 15 единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее мужчина погиб при пожаре в гараже Оренбурга. На улице Дзержинского загорелся автомобиль ВАЗ-2110. Находящийся в это время внутри гаража местный житель не смог выбраться наружу, сообщало RIA56.