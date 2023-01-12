Политолог Бортник: На сегодня Украина так и не смогла обрести реальных союзников

В украинском информационном поле в эти дни активно обсуждают объемы новой военной и финансовой помощи, которые обещал предоставить стране Запад в начавшемся году. При этом практически никто не говорит и не пишет о том, каким образом Украина намерена отдавать эти долги в будущем. Как заявил политолог Руслан Бортник, украинцам предстоит вынести немало тяжелых уроков из нынешнего военного конфликта.
В эти дни одна из главных текущих задач украинских масс-медиа — максимально смягчить психологический удар от огромных потерь, понесенных в последнее время. На этом фоне в прессе активно раскручиваются идеи вроде «выстоять и стать свободными». А также получить новую, как можно большую военную и финансовую поддержку от Запада. При этом мало кто замечает, что две эти темы фактически противоречат друг другу.
А ведь буквально в начале января финансовые власти Украины, по сути, провели сеанс саморазоблачения. Они заявили, что финансовая помощь Украине от международных партнеров по итогам 2022-го составила 31,2 миллиарда долларов США, из которых 17,16 миллиарда — кредиты. То есть, подразумевается, что 17 с лишним миллиардов «зеленых» — это деньги, которые будут отдавать западным «спонсорам» дети и внуки нынешних украинцев. Конечно, в случае, если Украина сохранится, как относительно независимое государство.
Тем самым Минфин Украины подтвердил и еще одну, в общем-то, известную истину — о том, что сейчас идет противостояние не России с Украиной, а Запада с Россией, но на полях и руками Украины. Поэтому Запад и вкладывает помимо «дешевых кредитов» еще и грантовые средства — в размере 14 млрд долларов. При этом украинские власти стараются не упоминать, что США и Европа, выделяя миллиарды Украине, на самом деле финансируют свои собственные ВПК — не выпуская деньги из своих экономик, а предоставляя нищей стране уже списанное или утратившее срок годности оружие.
Ведь утилизировать боеприпасы и вооружения вообще-то стоит в три раза дороже, чем их израсходовать. Так Запад, передавая устаревшее и некондиционное оружие и боеприпасы Украине, еще и экономит на собственных затратах. Также украинский Минфин отчитался о том, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов. И что две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. А глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг страны на конец ноября превысил 107,4 миллиарда долларов США, а соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%.
Как заявил политолог Руслан Бортник, 11-месячное военное противостояние показало, что украинцам предстоит вынести множество уроков из сложившейся ситуации, и этот процесс будет продолжаться еще долгие годы.
«Если говорить об уроках, которые вынесли простые украинцы из текущих трагических событий, то военный конфликт разделил украинское общество на три части. Одна часть — те, кто переосмыслил свои ключевые ценности и свой образ жизни. Именно это доминирует в общественном сознании, это характерно для тех, кто остался сегодня в стране, а это примерно 20 миллионов человек. На базе этой социальной группы в будущем будет формироваться некая новая политическая нация», — указал политолог.
Вторая часть общества, по его словам — это более 7 миллионов граждан, которые сегодня находятся за границей.
«Среди них много представителей среднего класса и бизнеса, которые бежали от военных действий. Возможно, часть из них тоже поддерживают Украину, но, в целом, они уже не являются частью политической нации. Третья часть — это несколько миллионов украинцев, которые остались на утраченных Украиной территориях. На мой взгляд, многие из них стали жертвами этой спецоперации даже в большей мере, чем мигранты. При этом, под влиянием тягот и ужасов военных действий, значительная часть украинцев стала больше ценить утраченные ныне социальные стандарты, даже свою коррупцию и неурегулированность во многих вопросах», — считает эксперт.
Одним из уроков военного конфликта стало то, что многие украинцы смогли со стороны взглянуть на многие вопиющие недостатки, которые и привели страну к ее нынешнему состоянию, указал он.
«Стоит отметить, что повальная коррупция, неэффективное госуправление, сильная внешняя зависимость от Запада, ненадлежащее внимание к сектору безопасности, а также отсутствие элементарного гражданского единения и создали те условия, при которых началась военная спецоперация РФ. Это — те вопросы, из которых украинцам предстоит сделать выводы, чтобы избежать повторения трагедии в будущем. Сейчас же главное для украинской власти — окончательно не свалиться в эпоху авторитаризма. В противном случае это спровоцирует сильнейший внутренний кризис», — указал эксперт.
При этом, отметил аналитик, киевским властям с каждым месяцем становится все труднее скрывать от общества реальные цифры потерь на фронте.
«Сегодня украинское общество стало очень чувствительно к человеческим потерям. О них нет-нет, да и проговариваются масс-медиа, их невозможно скрыть, и они ложатся тяжелым грузом на плечи киевских политических лидеров, — отметил Бортник. — При этом трудно говорить о том, что в ходе нынешнего конфликта Украина обрела реальных союзников. Возможно, Киев за последнее время обрел «партнеров», но точно не союзников. Украину никто не обещает принять в НАТО, она не получила конкретных гарантий безопасности ни от одной страны, в том числе и от США. То есть, эти «партнеры» никаких особых обязанностей перед Киевом не имеют. Конечно, многие страны, в той или иной мере, помогают Украине, но это — не про союзничество».
Кроме того, отметил Бортник, одним из следствий текущего украинского конфликта стало то, что мир начал постепенно расползаться на экономико-политические блоки.
«Мы видим мобилизацию «западной оси» — это Европа и Северная Америка. А также быстрое формирование «евразийского блока», куда входят Россия, Иран и Китай. Последние объявили курс на разрушение монополярного мира, США и союзники отчаянно пытаются этому препятствовать. Борьба этих двух моделей будет со временем усиливаться, обретая экономические, социальные и даже военные формы», — заключил политолог.
Напомним, 12 января Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала военной спецоперации РФ в страны Европы с Украины прибыли 7 967 тысяч беженцев, и только за последнюю неделю их стало больше на 52 тысячи. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины приняла Россия — 2,85 миллиона человек. Далее следуют Польша (1,56 миллиона человек), Германия (1,02 миллиона), Чехия (478 тысяч), Италия (168 тысяч), Испания (161 тысяча человек), Британия (154, 5 тысячи), Болгария (150,5 тысяч), Франция (119 тысяч), Румыния (106 тысяч), Словакия (105 тысяч) и Молдавия (102 тысячи человек). В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4,92 миллиона беженцев с Украины.