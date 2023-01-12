Политолог Бортник: На сегодня Украина так и не смогла обрести реальных союзников

Тем самым Минфин Украины подтвердил и еще одну, в общем-то, известную истину — о том, что сейчас идет противостояние не России с Украиной, а Запада с Россией, но на полях и руками Украины. Поэтому Запад и вкладывает помимо «дешевых кредитов» еще и грантовые средства — в размере 14 млрд долларов. При этом украинские власти стараются не упоминать, что США и Европа, выделяя миллиарды Украине, на самом деле финансируют свои собственные ВПК — не выпуская деньги из своих экономик, а предоставляя нищей стране уже списанное или утратившее срок годности оружие.