Экс-посол Польши в Москве потребовал от США и ЕС «выгнать» всех российских дипломатов

Соединенные Штаты и страны Евросоюза должны «выгнать» всех российских дипломатов. Такое мнение выразила бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч.
Она отметила, что выдворение российских дипломатов и понижение уровня отношений с РФ стали бы «идеальным» развитием событий.
«Мне бы очень понравилась ситуация, в которой все страны Евросоюза и США отозвали своих послов и понизили таким образом уровень дипломатических отношений с Россией», — подчеркнула Пелчыньская-Наленч.
Напомним, в марте 2022 года МИД Польши призвал 45 российских дипломатов уехать из республики якобы из-за подозрений в шпионаже. Москва в ответ на действия Варшавы приняла зеркальные меры.