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Аналитик Риттер двумя фактами о ходе СВО поставил крест на перспективах ВСУ

Армия
Аналитик Риттер двумя фактами о ходе СВО поставил крест на перспективах ВСУ

Вооруженные силы Украины больше не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны США и их союзников, заявил американский аналитик Скотт Риттер.

В публикации для Consortium News он двумя фактами поставил крест на перспективах ВСУ. Прежде всего, он обратил внимание на дефицит вооружения в арсеналах западных государств.

«Несмотря на настойчивые заявления Украины о необходимости большего количества танков, боевых бронированных машин, артиллерии и средств ПВО, новая военная помощь будет запоздалой и в недостаточных количествах, чтобы оказать выигрышное влияние на поле боя», — отметил эксперт.

Усугубляется ситуация планами российской армии, которая уже к концу января перебросит в зону проведения спецоперации более 300 тысяч военнослужащих.

«Когда мобилизованные силы в полном составе прибудут на поле боя, где-то к концу января, Украине не поздоровится», — сказал Риттер.

На этом фоне он пришел к выводу, что Киеву придется принять реальность, в которой ВСУ ждет разгром, а стратегической инфраструктуре страны будет нанесен непоправимый ущерб.
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