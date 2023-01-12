Аналитик Риттер двумя фактами о ходе СВО поставил крест на перспективах ВСУ

Вооруженные силы Украины больше не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны США и их союзников, заявил американский аналитик Скотт Риттер.
В публикации для Consortium News он двумя фактами поставил крест на перспективах ВСУ. Прежде всего, он обратил внимание на дефицит вооружения в арсеналах западных государств.
«Несмотря на настойчивые заявления Украины о необходимости большего количества танков, боевых бронированных машин, артиллерии и средств ПВО, новая военная помощь будет запоздалой и в недостаточных количествах, чтобы оказать выигрышное влияние на поле боя», — отметил эксперт.
Усугубляется ситуация планами российской армии, которая уже к концу января перебросит в зону проведения спецоперации более 300 тысяч военнослужащих.
«Когда мобилизованные силы в полном составе прибудут на поле боя, где-то к концу января, Украине не поздоровится», — сказал Риттер.
На этом фоне он пришел к выводу, что Киеву придется принять реальность, в которой ВСУ ждет разгром, а стратегической инфраструктуре страны будет нанесен непоправимый ущерб.