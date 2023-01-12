Где были замечены бойцы ЧВК «Вагнер» в Соледаре: карта ФАН

Позиции указаны в том числе на основании многочисленных видео из открытых источников, а также журналистских репортажей. В частности, в Сети есть подтверждения активности «музыкантов» у рудников № 1-3, 4, 7, а также соляной шахты им. Володарского. Несколько дней назад военкоры зафиксировали, как штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание местной администрации.