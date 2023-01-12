Где были замечены бойцы ЧВК «Вагнер» в Соледаре: карта ФАН

Международная редакция ФАН подготовила карту с локациями, на которых были замечены подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре.
Позиции указаны в том числе на основании многочисленных видео из открытых источников, а также журналистских репортажей. В частности, в Сети есть подтверждения активности «музыкантов» у рудников № 1-3, 4, 7, а также соляной шахты им. Володарского. Несколько дней назад военкоры зафиксировали, как штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание местной администрации.
Примечательно, что в открытых источниках невозможно обнаружить снимки и ролики, доказывающие участие иных подразделений, кроме «оркестра», в операции по взятию Соледара.
Накануне предприниматель Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории города от подразделений ВСУ. Он также сообщил, что в штурме населенного пункта не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Согласно заявлению бизнесмена, в центре Соледара был образован котел. Мирные граждане выведены, а украинские военнослужащие, не пожелавшие сдаться в плен, ликвидированы.
«Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может», — сообщил Пригожин.
По последним данным, подразделения ЧВК зачистили рудники на территории Соледара. Важно отметить, что ВСУ превратили эти объекты в подземные цитадели, где хранили большое количество оружия и боеприпасов. Шахты соединены разветвленной сетью коммуникаций, что позволяло украинским военным оперативно менять позиции под землей.
С освобождением Соледара была взломана важнейшая линия обороны противника. Потеря данного населенного пункта осложняет усилия ВСУ по удержанию города Бахмут — сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Успех на Бахмутском и Соледарском направлениях приведет к выходу российских подразделений на Славянск и Краматорск.