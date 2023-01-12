Власти Кении усилят контроль за границей с Сомали для противодействия террористам

Найроби, 12 января. Правительство Кении распорядилось укрепить охрану границы с Сомали, чтобы предотвратить проникновение террористических группировок на территорию страны.
Президент Уильям Руто приказал направить дополнительные подразделения армии на западные рубежи республики. Он отметил, что вероятность атак радикалов со стороны сопредельного государства высока, поскольку Могадишо санкционировал крупнейшую за последнее время спецоперацию против боевиков «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ).
На данный момент все силовые структуры страны приведены в полную готовность. Один из высокопоставленных чиновников военного ведомства Кении признался, что ранее правительственные войска зафиксировали несколько случаев нарушения границы террористами:
«Наши бойцы готовятся дать отпор бегущим преступникам. Некоторые уже схвачены, но мы ожидаем большего числа бандитов».
Незадолго до этого президент Руто выступил с обращением по поводу проблем безопасности в регионе. Он заявил, что на фоне растущей активности радикалов в Кении увеличился незаконный оборот оружия.
Ранее боевики из группировки «Аш-Шабаб» сожгли деревню на юго-западе страны. По заявлениям правоохранительных органов, жертвами атаки стали два человека.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация