Педиатр Мескина объяснила, чем заменить детский ибупрофен в свечах

В том случае, если в аптеке в целом не оказалось детского ибупрофена, то можно использовать парацетамол. Также существует еще несколько препаратов-аналогов, поэтому нехватка ибупрофена в свечах не приведет к опасным последствиям в детском здравоохранении, пишет «Ридус».