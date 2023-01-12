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Педиатр Мескина объяснила, чем заменить детский ибупрофен в свечах

Общество
Педиатр Мескина объяснила, чем заменить детский ибупрофен в свечах

Запасы детского ибупрофена в свечах закончились в московских аптеках, причем эти суппозитории входят в список жизненно важных лекарств. Педиатр Елена Мескина объяснила, опасен ли такой дефицит и чем можно заменить данное лекарство.

По ее словам, заменить ибупрофен в свечах можно обычной суспензией для приема внутрь. Этих запасов в России хватит минимум на шесть месяцев. Эксперт подчеркнула, что суппозитории и суспензии вполне могут заменить друг друга.

В том случае, если в аптеке в целом не оказалось детского ибупрофена, то можно использовать парацетамол. Также существует еще несколько препаратов-аналогов, поэтому нехватка ибупрофена в свечах не приведет к опасным последствиям в детском здравоохранении, пишет «Ридус».
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