Педиатр Мескина объяснила, чем заменить детский ибупрофен в свечах

Запасы детского ибупрофена в свечах закончились в московских аптеках, причем эти суппозитории входят в список жизненно важных лекарств. Педиатр Елена Мескина объяснила, опасен ли такой дефицит и чем можно заменить данное лекарство.
По ее словам, заменить ибупрофен в свечах можно обычной суспензией для приема внутрь. Этих запасов в России хватит минимум на шесть месяцев. Эксперт подчеркнула, что суппозитории и суспензии вполне могут заменить друг друга.
В том случае, если в аптеке в целом не оказалось детского ибупрофена, то можно использовать парацетамол. Также существует еще несколько препаратов-аналогов, поэтому нехватка ибупрофена в свечах не приведет к опасным последствиям в детском здравоохранении, пишет «Ридус».