Злоупотребление сладостями может привести к деменции

От сладких газированных напитков Майкл Мосли рекомендует полностью отказаться, что позволит увеличить объем мозга и улучшить его работу, передает РИА LIVE24.RU. Употребление сладкой газировки повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний и инсульта, что подтверждается исследованием. У людей, ежедневно выпивающих хотя бы один искусственно подслащенный напиток, риск развития деменции увеличивается в три раза.