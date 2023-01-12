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Злоупотребление сладостями может привести к деменции

Общество

Люди нередко страдают от тяги к сладкому: конфетам, шоколаду, выпечке. Доктор Майкл Мосли рассказал, как употреблять сахар без вреда.

Злоупотребление сладостями может привести к деменции

Доктор советует заменить пирожные на фрукты, содержащие натуральный сахар и питательные вещества, которые улучшают память.

От сладких газированных напитков Майкл Мосли рекомендует полностью отказаться, что позволит увеличить объем мозга и улучшить его работу, передает РИА LIVE24.RU. Употребление сладкой газировки повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний и инсульта, что подтверждается исследованием. У людей, ежедневно выпивающих хотя бы один искусственно подслащенный напиток, риск развития деменции увеличивается в три раза.
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