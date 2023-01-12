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Отец Романа Костомарова сообщил, что его сын не окунался в прорубь

Спорт
Отец Романа Костомарова сообщил, что его сын не окунался в прорубь

Сергей Костомаров, отец известного фигуриста Романа Костомарова, прокомментировал слухи о лечении простуды своего сына окунаниями в прорубь. Костомаров-старший считает, что этого не могло быть.

Напомним, фигурист попал в одну из московских больниц днем 9 января. Позднее Костомарова перевезли в «Коммунарку». Отец спортсмена опроверг информацию, согласно которой его сын пытался лечить простуду окунаниями в прорубь.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный», — цитирует Костомарова-старшего «Матч ТВ».

Костомаров на данный момент находится в медикаментозной коме. Спортсмен на протяжении недели отказывался от госпитализации, передает «Вечерняя Москва».
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