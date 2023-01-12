Отец Романа Костомарова сообщил, что его сын не окунался в прорубь

Сергей Костомаров, отец известного фигуриста Романа Костомарова, прокомментировал слухи о лечении простуды своего сына окунаниями в прорубь. Костомаров-старший считает, что этого не могло быть.
Напомним, фигурист попал в одну из московских больниц днем 9 января. Позднее Костомарова перевезли в «Коммунарку». Отец спортсмена опроверг информацию, согласно которой его сын пытался лечить простуду окунаниями в прорубь.
«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный», — цитирует Костомарова-старшего «Матч ТВ».
Костомаров на данный момент находится в медикаментозной коме. Спортсмен на протяжении недели отказывался от госпитализации, передает «Вечерняя Москва».