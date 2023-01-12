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Евросоюз не стал озвучивать конкретные санкционные меры против стран, поддерживающих Россию

Политика
Евросоюз не стал озвучивать конкретные санкционные меры против стран, поддерживающих Россию

Брюссель намерен принять ограничительные меры против физлиц и организаций в разных странах, поддерживающих спецоперацию России на Украине, однако не готов озвучить конкретные санкционные меры. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он отметил, что в списке значится не только Белоруссия, но и Иран. По словам дипломата, новые рестрикции будут приняты после общего решения участников объединения.

«Все эти детали носят конфиденциальный характер», — объяснил Стано.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести новые санкции против Белоруссии за якобы «роль в конфликте на Украине».
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