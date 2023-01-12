Балконы соседней пятиэтажки пострадали от взрыва газового баллона при ремонте в Бугульме

Все случилось 12 января в 14:21 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в 100 метрах от жилого многоквартирного дома располагался частный, отдельно стоящий гараж. Местные жители проводили там демонтаж газового оборудования автомобиля. В ходе ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона.