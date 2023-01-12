Балконы соседней пятиэтажки пострадали от взрыва газового баллона при ремонте в Бугульме

Стали известны подробности взрыва газового баллона в гараже на улице Нефтяников в Бугульме. В результате ЧП повреждения получила соседняя пятиэтажка — от взрывной волны пострадало остекление балконных рам четырех квартир.
Все случилось 12 января в 14:21 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в 100 метрах от жилого многоквартирного дома располагался частный, отдельно стоящий гараж. Местные жители проводили там демонтаж газового оборудования автомобиля. В ходе ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона.
Взрывом была частично повреждена двухскатная кровля гаража на площади 25 квадратных метров. Также повреждения получило остекление балконных рам четырех квартир со второго по пятый этаж расположенного по соседству жилого дома. Причина происшествия устанавливается.
Ранее стало известно, что в результате детонации газового баллона в Бугульме пострадали два человека. Их доставили в городскую больницу, о состоянии пациентов ничего не известно.