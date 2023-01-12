Елена Проклова ответила на травлю украинцев после перелома ноги в Крыму

Актриса Елена Проклова сломала ногу во время гастролей в Крыму. Теперь она столкнулась с гневом украинских националистов, которые утроили в интернете травлю артистке.
Украинцы уверены, что проклова столкнулась с карой божьей. Прочитав гневные комментарии, Проклова заявила, что не намерена отвечать на подобные выпады.
«Потому что я не отменила ни одного спектакля. А для актера это очень важно — не подвести своего зрителя. Помимо боли, я получила огромную любовь и благодарность от людей», — цитирует артистку «МК».
Она подытожила, что рядом с ней находятся близкие люди, готовые помочь в любой момент. Звезда призналась, что уже строит планы на будущее после выздоровления.