Кому обещают высокие заработки этой зимой

Внимательно читайте описание вакансии: в нём должно быть подробно рассказано об обязанностях сотрудника и условиях работы. Сравнивайте предлагаемые заработки со средними по региону и отрасли, чтобы выяснить оптимальный уровень зарплаты. Тщательно изучайте трудовой договор и любые документы перед подписанием. Проверяйте компанию на специальных сервисах, таких как Прозрачный бизнес, а при поиске вакансий на Авито Работе обращайте внимание на значок «Компания проверена». Читайте отзывы сотрудников о предприятии — Авито Работа собирает их под бейджем «Есть мнения о работодателе».