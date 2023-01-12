Кому обещают высокие заработки этой зимой

На платформе Авито Работа по всей России доступен большой выбор вакансий — более 3,5 млн. Работодатели обещают сотрудникам разные условия труда и размеры заработков. Медианная зарплата по итогам 2022 года составила 45 000 рублей, что на 10 000 больше, чем в 2021 году. Самые высокие медианные заработки предлагали в автобизнесе — 55 000. Между тем, эксперты job-площадки подобрали в разных регионах страны пять вариантов с зарплатой от 200 000 рублей.
Программист 1С
Программисту-разработчику 1С в Москве обещают заработки от 240 000 рублей. Компания по профессиональному ремонту оргтехники приглашает в свою команду специалиста с опытом от шести лет, который хорошо разбирается в типовых конфигурациях платформы 1С и владеет навыками по интеграции с маркетплейсами.
Инженер-конструктор
На 200 000 рублей в месяц может рассчитывать инженер-конструктор в компании по производству медицинской мебели в Нижнем Новгороде. В числе требований к соискателю указаны стаж не менее трёх лет и высшее техническое образование. Инженер будет трудиться в офисе по обычному рабочему графику.
Стоматолог-ортопед
Зарплата, указанная в вакансии стоматолога-ортопеда клиники в Мурманске, составляет от 350 000 рублей. Врач будет работать с ассистентом в «четыре руки» и вести пациентов вместе со смежными специалистами. От него требуется профильный опыт не менее трёх лет. Кандидату из другого города клиника готова помочь с переездом и жильём на первое время.
Менеджер по продажам
Сдельная оплата труда менеджера по продажам в Екатеринбурге может достигать 300 000 рублей и, как отмечено в вакансии, будет зависеть от опыта и навыков специалиста. Ему предстоит заниматься поиском клиентов и заключением договоров на продажу стройматериалов и спецтехники.
Начальник производства
Начальником литейного производства в Набережных Челнах с зарплатой 200 000 рублей может стать специалист с высшим образованием, профильным стажем и опытом руководящей работы. Он возглавит производственный цех и будет отвечать за всю его работу: от выполнения плановых показателей до подбора и обучения кадров.
Как выбрать надёжного работодателя
Внимательно читайте описание вакансии: в нём должно быть подробно рассказано об обязанностях сотрудника и условиях работы. Сравнивайте предлагаемые заработки со средними по региону и отрасли, чтобы выяснить оптимальный уровень зарплаты. Тщательно изучайте трудовой договор и любые документы перед подписанием. Проверяйте компанию на специальных сервисах, таких как Прозрачный бизнес, а при поиске вакансий на Авито Работе обращайте внимание на значок «Компания проверена». Читайте отзывы сотрудников о предприятии — Авито Работа собирает их под бейджем «Есть мнения о работодателе».
Топ-10 групп профессий в России по размеру медианных зарплат в рублях, 2022 г.
1. Автомобильный бизнес - 55 000
2. Транспорт, логистика - 52 500
3. Страхование - 50 000
4. Строительство - 50 000
5. Консультирование - 47 000
6. IT, интернет, телеком - 45 000
7. Производство, сырьё, с/х - 42 500
8. Управление персоналом - 42 500
9. Фитнес, салоны красоты - 42 500
10. Маркетинг, реклама, PR - 40 000
Все группы профессий - 45 000