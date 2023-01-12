Газификацию Волгоградской области планируют произвести почти на 100% к 2027 году

Газификация Волгоградской области продолжается полным ходом. Так, власти намерены к 2027 году газифицировать регион на 98%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По словам главы региона, проблема социальной газификации очень важна, пишет сетевое издание RIAC34.RU. Реализация президентской программы позволила производить газификацию самых отдаленных н. п. Регион плотно сотрудничает с Газпромом. Подписан договор. В результате – к 2027 году газификация территорий Волгоградской области будет обеспечена на 98%, отметил Бочаров.
Ускорение темпов догазификации вызвал меморандум о сотрудничестве, подписанный на площадке ПМЭФ-2022 волгоградским губернатором и главой Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках взаимодействия в регионе хотят реализовать масштабный инвестпроект по запуску завода по производству сжиженного газа, что поможет обеспечить голубым топливом оставшиеся поселения.