Газификацию Волгоградской области планируют произвести почти на 100% к 2027 году

По словам главы региона, проблема социальной газификации очень важна, пишет сетевое издание RIAC34.RU. Реализация президентской программы позволила производить газификацию самых отдаленных н. п. Регион плотно сотрудничает с Газпромом. Подписан договор. В результате – к 2027 году газификация территорий Волгоградской области будет обеспечена на 98%, отметил Бочаров.