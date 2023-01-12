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Захарова: Россия не согласна с оценками Турции по поводу «мирного плана» Зеленского

Политика
Захарова: Россия не согласна с оценками Турции по поводу «мирного плана» Зеленского

Кремль не может поддержать мнение Анкары по поводу плана Киева относительно «мирного» урегулирования украинского кризиса. Такой информацией поделилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Напомним, что ранее соответствующий «план» представил глава украинского государства Владимир Зеленский. В Турции его инициативу восприняли положительно. Однако дипломат подчеркнула, что «формула мира» президента Украины совершенно недопустима для Москвы.

«Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», – подчеркнула Захарова.

Отметим, что, согласно плану Зеленского, Россия должна покинуть территорию соседнего государства и позволить Украине существовать в границах 1991 года.
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