Медведев оценил реализацию программы газификации в России

Основные задачи программы газификации в РФ выполнены. Кто-то переходит на угольное топливо и дрова, но не в России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам реализации инициатив партии «Единая Россия» по социальной газификации российских регионов в Ленинградской области.