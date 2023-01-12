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Медведев оценил реализацию программы газификации в России

Экономика
Медведев оценил реализацию программы газификации в России

Основные задачи программы газификации в РФ выполнены. Кто-то переходит на угольное топливо и дрова, но не в России, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам реализации инициатив партии «Единая Россия» по социальной газификации российских регионов в Ленинградской области.

Несмотря на сложности и неблагоприятные факторы в 2022 году, программа газификации в России применялась «достаточно успешно». Рост объемов реализованных работ оказался в три раза выше, чем в 2021 году.
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