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В Белгородской области священник угрожал избить кадилом внука усопшей пенсионерки

Происшествия
В Белгородской области священник угрожал избить кадилом внука усопшей пенсионерки

Священник оскорбил внука усопшей пенсионерки и угрожал избить его кадилом на похоронах пожилой родственницы. Инцидент произошел в селе Неклюдово Белгородской области в конце декабря.

По информации издания «Подъем», внук покойной попросил батюшку «не устраивать концерт». В ответ на это священнослужитель начал вести себя агрессивно.

«Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом», — обратился к скорбящему родственнику священник.

В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что после случившегося батюшку отправили в монастырь, чтобы он подумал о своем поступке.
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