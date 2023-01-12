В Белгородской области священник угрожал избить кадилом внука усопшей пенсионерки

Священник оскорбил внука усопшей пенсионерки и угрожал избить его кадилом на похоронах пожилой родственницы. Инцидент произошел в селе Неклюдово Белгородской области в конце декабря.
По информации издания «Подъем», внук покойной попросил батюшку «не устраивать концерт». В ответ на это священнослужитель начал вести себя агрессивно.
«Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом», — обратился к скорбящему родственнику священник.
В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что после случившегося батюшку отправили в монастырь, чтобы он подумал о своем поступке.