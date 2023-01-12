Композитор Владислава Малаховская рассказала о работе Михалкова с умершим Артемьевым

Народный артист России Эдуард Артемьев был одним из лучших композиторов, работавших в индустрии кино. Такое мнение высказала коллега умершего лауреата четырех Государственных премий Российской Федерации Владислава Малаховская.
Композитор и музыкальный журналист подчеркнула, что в этом плане Артемьев ни в чем не уступал ни Эннио Морриконе, ни другим мастерам жанра. Он писал музыку к произведениям таких именитых кинорежиссеров, как Андрея Тарковского, Карена Шахназарова и Никиты Михалкова. Последний, по словам Малаховской, приглашал его в каждую из своих работ.
«Михалков — он для всех своих фильмов только Артемьева приглашал всегда, но Артемьев был трудоголиком, насколько я понимаю. Он спал пять часов и работал по 15 часов в сутки, он к себе очень высокие требования предъявлял, и иногда он жестко там какие-то споры [устраивал], сложные трения, но он всегда в результате делал именно то, что от него требовал режиссер», — рассказала она на пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».
Артемьева не стало за несколько дней до наступления Нового года. Композитор скончался 29 декабря в возрасте 85 лет от осложнений, вызванных пневмонией.