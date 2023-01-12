Композитор Владислава Малаховская рассказала о работе Михалкова с умершим Артемьевым

Композитор и музыкальный журналист подчеркнула, что в этом плане Артемьев ни в чем не уступал ни Эннио Морриконе, ни другим мастерам жанра. Он писал музыку к произведениям таких именитых кинорежиссеров, как Андрея Тарковского, Карена Шахназарова и Никиты Михалкова. Последний, по словам Малаховской, приглашал его в каждую из своих работ.