Западные страны, которые заинтересованы в независимости Украины, должны примкнуть к России. Такое мнение высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
В интервью для NEWS.ru он подчеркнул, что Запад мог бы помочь российским войскам ликвидировать «преступный режим в Киеве». Однако, например, Польша встала на сторону Украины и поддержала террористический киевский режим, о чем свидетельствуют призывы Варшавы к странам НАТО о поставке ВСУ тяжелой бронетехники.
«Разумеется, все эти заявления по существу — дешевая пропаганда», — считает Мендкович.
Эксперт добавил, что если бы Польша на самом деле переживала по поводу Украины и ее народа, то ее армия вместе с российскими войсками участвовали в спецоперации по освобождению от «оккупационного режима в Киеве».