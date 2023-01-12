Посол Украины Боднар: «мирный саммит» по Украине может состояться 24 февраля в Нью-Йорке

Стали известны сроки проведения «мирного саммита», который инициировал киевский режим. Дату и место озвучил глава украинской дипмиссии в Турции Василий Боднар.
По словам дипломата, мероприятие может пройти 24 февраля текущего года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, которая располагается в Нью-Йорке. Соответствующее заявление посол сделал в рамках беседы с корреспондентами «Анадолу».
«Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля», — сказал он.
Напомним, что генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш ранее выразил согласие выступить посредником в ходе саммите. Однако, по его словам, это должны одобрить все участники мероприятия.