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Посол Украины Боднар: «мирный саммит» по Украине может состояться 24 февраля в Нью-Йорке

Политика
Посол Украины Боднар: «мирный саммит» по Украине может состояться 24 февраля в Нью-Йорке

Стали известны сроки проведения «мирного саммита», который инициировал киевский режим. Дату и место озвучил глава украинской дипмиссии в Турции Василий Боднар.

По словам дипломата, мероприятие может пройти 24 февраля текущего года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, которая располагается в Нью-Йорке. Соответствующее заявление посол сделал в рамках беседы с корреспондентами «Анадолу».

«Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля», — сказал он.

Напомним, что генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш ранее выразил согласие выступить посредником в ходе саммите. Однако, по его словам, это должны одобрить все участники мероприятия.
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