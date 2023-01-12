Лавров трогательно отреагировал на смерть последнего советника Горбачева Рафика Нишанова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на новость о смерти экс-главы ЦК Компартии Узбекской ССР Рафика Нишанова. Дипломат поделился трогательными подробностями своей работы под началом последнего советника президента Советского Союза Михаила Горбачева.
По словам главы МИД РФ, именно Нишанову он обязан своей блистательной карьерой. Лавров подчеркнул, что скончавшийся в четверг политик фактически дал ему «путевку в большую дипломатию». Также он выразил родным экс-советника президента свою поддержку.
Напомним, что о смерти Нишанова стало известно в четверг. Ему было 96 лет.