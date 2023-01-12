Лавров трогательно отреагировал на смерть последнего советника Горбачева Рафика Нишанова

По словам главы МИД РФ, именно Нишанову он обязан своей блистательной карьерой. Лавров подчеркнул, что скончавшийся в четверг политик фактически дал ему «путевку в большую дипломатию». Также он выразил родным экс-советника президента свою поддержку.