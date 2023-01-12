Магнитогорские хирурги достали из желудка малыша три батарейки

Но особо опасны для детского организма батарейки, так как в пищеводе ребенка, «плюс» взаимодействует с «минусом», иногда вызывая перфорацию тканей стенок пищевода. Такого пациента магнитогорские хирурги спасли за несколько дней до Нового 2023 года, достав из желудка малыша три маленькие проглоченные им плоские батарейки.