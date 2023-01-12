Магнитогорские хирурги достали из желудка малыша три батарейки

Врач-эндоскопист государственного Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске Владимир Суворкин рассказал об операции, которую сделали маленькому пациенту накануне Нового года.
По словам Суворкина, хирургам регулярно приходится доставать из желудков малолетних пациентов в возрасте до трех лет всевозможные опасные предметы, включая монеты, канцелярские скрепки, английские булавки, иголки и пуговицы, сообщает «Губерния - Южный Урал».
Но особо опасны для детского организма батарейки, так как в пищеводе ребенка, «плюс» взаимодействует с «минусом», иногда вызывая перфорацию тканей стенок пищевода. Такого пациента магнитогорские хирурги спасли за несколько дней до Нового 2023 года, достав из желудка малыша три маленькие проглоченные им плоские батарейки.