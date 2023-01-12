В Чечне опровергли информацию о сохранении у Меладзе звания народного артиста республики

Информация, что певца и продюсера Валерия Меладзе не станут лишать звания народного артиста Чечни, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Министерства информации и печати республики Ахмед Дудаев.
По его словам, активное распространение соответствующих слухов в культурном ведомстве Чеченской Республики наблюдают с 11 января.
«Официально заявляю: ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили», — цитирует Дудаева «МК».
Министр информации и печати Чечни выразил уверенность, что журналистов, ответственных за распространение ложных данных, привлекут к ответственности.