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В Чечне опровергли информацию о сохранении у Меладзе звания народного артиста республики

Общество
В Чечне опровергли информацию о сохранении у Меладзе звания народного артиста республики

Информация, что певца и продюсера Валерия Меладзе не станут лишать звания народного артиста Чечни, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Министерства информации и печати республики Ахмед Дудаев.

По его словам, активное распространение соответствующих слухов в культурном ведомстве Чеченской Республики наблюдают с 11 января.

«Официально заявляю: ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили», — цитирует Дудаева «МК».

Министр информации и печати Чечни выразил уверенность, что журналистов, ответственных за распространение ложных данных, привлекут к ответственности.
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