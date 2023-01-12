Отставной полковник США Макгрегор предрек Киеву новые проблемы из-за «подарков» Вашингтона

Американский офицер напомнил, что Украина погрязла в коррупционных махинациях, из которых ей очень тяжело выбираться. Однако военная и финансовая помощь, которую Киев получает от Белого дома и его союзников, только увеличивает существующие внутри страны проблемы. Такую точку зрения Макгрегор высказал в ходе общения с ведущим YouTube-канала Judging Freedom.