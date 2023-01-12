Презенты, которые киевский режим получает со стороны американского руководства, сыграют с украинским государством злую шутку. К такому выводу пришел отставной полковник США Дуглас Макгрегор.
Американский офицер напомнил, что Украина погрязла в коррупционных махинациях, из которых ей очень тяжело выбираться. Однако военная и финансовая помощь, которую Киев получает от Белого дома и его союзников, только увеличивает существующие внутри страны проблемы. Такую точку зрения Макгрегор высказал в ходе общения с ведущим YouTube-канала Judging Freedom.
«Наши подарки только порождают больше коррупции (на Украине. — Прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства», — отметил полковник в отставке.
Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Вашингтон. Там он провел переговоры с коллегой из США Джо Байденом и выступил перед американскими конгрессменами. После этого Белый дом выделил Киеву новый пакет помощи.