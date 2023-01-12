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Автопром Афганистана выпустил первый суперкар Mada 9

Экономика
Автопром Афганистана выпустил первый суперкар Mada 9

Национальный суперкар Афганистана стал первым в своем роде. Машина является дебютом для автомобильной промышленности страны и гордостью государства, об этом рассказал представитель «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещенная в России) Забиулла Муджахид.

Промышленные центры государства использовали улучшенный двигатель от Toyota Corolla в качестве основы для автомобиля. Далее был изготовлен кузов из композитных материалов, модель получила название Mada 9.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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