Национальный суперкар Афганистана стал первым в своем роде. Машина является дебютом для автомобильной промышленности страны и гордостью государства, об этом рассказал представитель «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещенная в России) Забиулла Муджахид.
Промышленные центры государства использовали улучшенный двигатель от Toyota Corolla в качестве основы для автомобиля. Далее был изготовлен кузов из композитных материалов, модель получила название Mada 9.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация