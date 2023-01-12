Кинолог Голубев раскрыл негативные последствия длительных прогулок с собакой на морозе

Некоторые владельцы собак любят выгуливать своих питомцев на морозе длительное время. Однако это может негативно сказаться на состоянии животного, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
На улице важно внимательно следить за состоянием собаки. Если питомцу стало холодно, он может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя.
При этом у животного замедляется сердцебиение, а также могут начаться заметные проблемы с дыханием. Кроме того, увеличивается риск потери сознания, передает РИАМО.
Особенную внимательность следует проявлять владельцам больных, ленивых и беременных собак. Также важно следить за животными с короткими лапами или шерстью.