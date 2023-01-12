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Политолог Рэнкас: передача Украине танков Leopard лишь еще больше затянет боевые действия

Армия
Политолог Рэнкас: передача Украине танков Leopard лишь еще больше затянет боевые действия

Решение Польши отправить на Украину партию немецких танков Leopard противоречит национальным интересам страны и лишь еще больше затягивает боевые действия в республике. Об этом сообщил политический эксперт Конрад Рэнкас.

По мнению аналитика, отправленные Киеву бронемашины никак не улучшат позицию украинской армии на линии фронта. Однако это значительно ослабит боеспособность польских войск, передает словам политолога «Центральная служба новостей».

«Такие действия наносят ущерб польским интересам», — констатировал он.

Кроме этого, Рэнкас также напомнил, что Варшава всегда осуждала действия украинских националистов. А теперь польские власти решили помогать тем, кому так долго противостояли.
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