Французы похвалили российского футболиста Головина за игру с «Лорьяном»

Игру члена ФК «Монако» Александра Головина похвалили по результатам матча с «Лорьяном». Его оценили как командного игрока.
Головин вышел на поле 18 тура чемпионата Франции. Сам матч завершился ничьей. На спортивных порталах и СМИ появились оценки игроков. О российском футболисте положительно высказались в Homme du Match.
«Он блестяще вел игру монегасков и всегда оказывал давление, когда команда теряла мяч. Не сыграл решающей роли сегодня вечером, зато был очень ценен при переходе в атаку и в комбинационной игре», — отметили там.
Напомним, что в футбольный клуб «Монако» Головин перешел в 2018 году. Контракт с футболистом заключили на пять лет. Зарплата Головина в год составляет около 2 млн евро.