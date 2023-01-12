Новогодние праздничные мероприятия в Рязани посетили более 70 тысяч человек

В администрации Рязани рассказали о большом интересе горожан и туристов к проведенным новогодним мероприятиям.
В общей сложности за период новогодних и Рождественских праздничных дней в 2023 году общегородские мероприятия в Рязани посетили более 70 тысяч человек. Из них около 40 тысяч составил экскурсионно-туристический поток, сообщает РИА «7 новостей».
Среди наиболее популярных туристических объектов можно упомянуть архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», Музей истории рязанского леденца, Музей «Пахнет хлебом», Музей истории рязанского шоколада и многие другие.