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Парламент Финляндии ратифицирует заявку в НАТО получением большинства голосов

Политика
Парламент Финляндии ратифицирует заявку в НАТО получением большинства голосов

Стало известно, каким образом финские парламентарии собираются утвердить заявку на присоединение государства к НАТО. О том, что они планируют предпринять, рассказала спикера Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля.

По ее словам, для того чтобы заявка была ратифицирована, необходимо получить одобрение парламента. Однако сделать это не составит труда, подчеркнула Ояла-Ниемеля в ходе беседы с корреспондентом Helsingin sanomat.

«Для этого требуется согласие парламента, которое может быть получено простым большинством голосов», — уточнила парламентарий.

Ранее финское внешнеполитическое ведомство заявило, что не станет вступать в ряды военного блока до тех пор, пока не будет одобрена заявка Швеции.
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