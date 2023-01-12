Парламент Финляндии ратифицирует заявку в НАТО получением большинства голосов

Стало известно, каким образом финские парламентарии собираются утвердить заявку на присоединение государства к НАТО. О том, что они планируют предпринять, рассказала спикера Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля.
По ее словам, для того чтобы заявка была ратифицирована, необходимо получить одобрение парламента. Однако сделать это не составит труда, подчеркнула Ояла-Ниемеля в ходе беседы с корреспондентом Helsingin sanomat.
«Для этого требуется согласие парламента, которое может быть получено простым большинством голосов», — уточнила парламентарий.
Ранее финское внешнеполитическое ведомство заявило, что не станет вступать в ряды военного блока до тех пор, пока не будет одобрена заявка Швеции.