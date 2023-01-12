Знаменитую печать отца графа Дракулы показали в Петербурге

Экспозиция открылась в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Столь древних грамот в мире сохранилось крайне мало, пишет «Петербургский дневник». Упомянутый документ уникален еще и тем, что написан на старомолдавском языке, который очень близок к старославянскому.