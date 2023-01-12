Знаменитую печать отца графа Дракулы показали в Петербурге

Датируемые XIV веком грамоту и личную печать знаменитого князя Валахии, который еще известен как отец графа Дракулы, показали на выставке в Санкт-Петербурге.
Экспозиция открылась в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Столь древних грамот в мире сохранилось крайне мало, пишет «Петербургский дневник». Упомянутый документ уникален еще и тем, что написан на старомолдавском языке, который очень близок к старославянскому.
На выставке также показали документы с личными подписями Наполеона Бонапарта, Исаака Ньютона, Бенджамина Франклина и других выдающихся исторических личностей.
Напомним, известного своей жестокостью Влада III (сына князя Валахии) писатель Брэм Стокер и голливудские сценаристы превратили в главного вампира всех времен и народов. При жизни он получил прозвище Дракул.