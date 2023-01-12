Эксперт Дятлов оценил объем инвестиций в российский лесопромышленный комплекс

Объем инвестиций в российский лесопромышленный комплекс пока не достиг пика и в будущем предприятиям стоит задуматься о «трансформации своих основных фондов», передает «Давыдов. Индекс» слова зампреда областного Собрания депутатов Архангельска, главы комитета по лесопромышленному комплексу и природопользованию Александра Дятлова.
По его словам, масштабных инвестиций в отрасль пока нет. Особенно это касается предприятий в европейской части страны. Однако уже сейчас можно прогнозировать перемещение географического центра данной сферы за Урал.
Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от внешнего и внутреннего рынков. Что касается внешнего рынка, то объем инвестиций и спрос вырастут после отмены Китаем коронавирусных ограничений. Также российскими товарами все чаще интересуются арабские и азиатские страны.
Внутренний рынок зависит от действий властей — например, от перехода на более экологичное производство, развития деревянного домостроения, отказа от пластика, выбора биоразлагаемых товаров в упаковке и сфере услуг и т.д.
Но сейчас, в 2023 году, лесопромышленное производство пока еще нуждается в поддержке государства.