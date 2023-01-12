Красная линия: почему США и Германия отказываются поставлять Украине танки

Отказ США передавать «Абрамсы» и упорное нежелание немцев отправлять на Украину «Леопарды-2» подразумевает, что для Запада существует определенная красная линия. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.
Киев хочет танки
ВСУ не могут противостоять ВС РФ и начать наступление без значительного увеличения объемов военной помощи. Об этом пишет британское издание The Independent, ссылаясь на западных чиновников.
«Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров», — говорится в материале.
The Independent обращает внимание, что сейчас украинские войска находятся в тупике, и чтобы из него выйти и перейти в наступление, необходимы существенные поставки оружия, включая танки и бронетранспортеры.
Красная линия
Как отметил Михаил Мошкин, в этой связи любопытной представляется новость от 10 января — о том, что Финляндия допускает возможность отправки Украине партии танков Leopard 2 немецкого производства. Понятно желание нынешних финских властей в преддверии вступления в НАТО быть «святее папы римского» в вопросе поддержки Киева. Но главная загвоздка в том, что для передачи хотя бы одного из двухсот финских «Леопардов» требуется разрешение на реэкспорт от Германии. А не далее, как в понедельник Берлин в очередной раз заявил, что «Леопарды-2» Украине поставляться не будут — об этом в данном случае сообщил представитель кабинета Шольца Штеффен Хебештрайт.
«Также напомним об информации из Пентагона о том, что США не считают возможным передавать Украине танки M1 Abrams. Официальная причина отказа — та же, что и в случае французских основных боевых танков Leclerc: сложность в эксплуатации и ремонте, которая, мол, недоступна механикам из ВСУ», — пояснил Михаил Мошкин.
Эксперт заметил, что Эмманюэль Макрон, как известно, принял решение поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. Высказывается мнение, что этот жест был продиктован обидой президента Франции на то, что ему не удалось занять позицию главного переговорщика между Москвой и Киевом — поэтому и не США, или Британия, а именно осторожная до сей поры Франция оказалась первым западным партнером Украины, кто поставит ВСУ танки собственного, а не советского (или модифицированного советского) производства, таких как польские Т-72. Впрочем, отмечается, что AMX-10 RC — по сути, и не танки, а разведывательные машины с довольно слабыми броней и вооружением.
«Нельзя считать заменой «Абрамсов» и «Леопардов» поставки Соединенными Штатами броневиков Bradley, а Германией — БМП Marder. Правда, в начале недели канал Sky News распространил пока не подтвержденную информацию о том, что британцы ведут с Киевом переговоры о поставках основных боевых танков Challenger 2, которые ранее применялись в Косово и Ираке. Отметим, что речь идет о небольшой партии в десять машин. Для сравнения, судя по сводке Минобороны от 11 января, с начала спецоперации нашими военными было уничтожено более 7,4 тысяч танков и других боевых машин ВСУ. Из них собственно танков, по оценке экспертов, — более 2 тысяч», — добавил Михаил Мошкин.
Но, как бы то ни было, заметил политолог, британцы могут стать первой страной НАТО, поставляющей Украине свои основные боевые танки. По оценке военных экспертов, отказ США передавать «Абрамсы» и упорное нежелание немцев отправлять на Украину «Леопарды-2» подразумевает, что для Запада существует определенная красная линия — появление мощной и более-менее современной тяжелой бронетехники натовского производства в распоряжении ВСУ будет означать более глубокую степень вовлеченности альянса в конфликт с Россией.
«Но также существует версия, что по мере того, как легкие танки вроде тех же AMX-10 RC будут уничтожаться на фронте, Запад перейдет к более серьезным поставкам. Появление в зоне СВО британских «Челленджеров» будет означать преодоление этого психологического рубежа. Кардинальных изменений в ходе СВО, по мнению аналитиков, ожидать не следует, но переход Запада на новый этап поддержки Киева (а он, напомню, требует и танки, и авиацию, и тяжелые беспилотники — но пока этого не получает), может усложнить боевую обстановку», — заключил Михаил Мошкин.
РФ с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов.