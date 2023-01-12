Красная линия: почему США и Германия отказываются поставлять Украине танки

Как отметил Михаил Мошкин, в этой связи любопытной представляется новость от 10 января — о том, что Финляндия допускает возможность отправки Украине партии танков Leopard 2 немецкого производства. Понятно желание нынешних финских властей в преддверии вступления в НАТО быть «святее папы римского» в вопросе поддержки Киева. Но главная загвоздка в том, что для передачи хотя бы одного из двухсот финских «Леопардов» требуется разрешение на реэкспорт от Германии. А не далее, как в понедельник Берлин в очередной раз заявил, что «Леопарды-2» Украине поставляться не будут — об этом в данном случае сообщил представитель кабинета Шольца Штеффен Хебештрайт.