Выпускник в Белгородской области подарил школьным учителям букеты с траурной лентой

Выпускник школы в Губкине Белгородской области вручил учителям букеты гвоздик с траурными лентами. Родители учащихся опасаются за своих детей.
Сообщается, что выпускник школы №17 подарил двум учительницам по две гвоздики, которые были обвязаны лентами черного цвета. Он вручил цветы со словами «вам пригодится».
Мать одной из школьниц заявила, что, инцидент произошел 10 января. Выпускник добавил, что завтра учителей «ждет сюрприз». Родители возмущены и пытаются выяснить, как посторонний оказался на территории учреждения, передает Telegram-канал «Подъем».
Администрация школы воздерживается от комментариев. В областном главке МВД сообщили, что начали проверку произошедшего.