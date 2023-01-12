Телеведущий Андрей Малахов получил премию правительства в области СМИ за 2022 год

Российский шоумен, телеведущий и журналист Андрей Малахов удостоен премии правительства в области СМИ за 2022 год.
Как сообщает ТАСС, премию ему присудили за «большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».
Лауреатами этой премии становятся работники и творческие коллективы, достигающие значительных высот в своей профессиональной деятельности. Награда призвана стимулировать развитие СМИ и профессиональной деятельности в этой области.
Ранее с днем рождения Малахова поздравил телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Лысенко. Своему коллеге он пожелал радости и здоровья.