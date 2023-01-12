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Телеведущий Андрей Малахов получил премию правительства в области СМИ за 2022 год

Общество
Телеведущий Андрей Малахов получил премию правительства в области СМИ за 2022 год

Российский шоумен, телеведущий и журналист Андрей Малахов удостоен премии правительства в области СМИ за 2022 год.

Как сообщает ТАСС, премию ему присудили за «большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».

Лауреатами этой премии становятся работники и творческие коллективы, достигающие значительных высот в своей профессиональной деятельности. Награда призвана стимулировать развитие СМИ и профессиональной деятельности в этой области.

Ранее с днем рождения Малахова поздравил телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Лысенко. Своему коллеге он пожелал радости и здоровья.
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