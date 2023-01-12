Пользователи Twitter обрушились на Варшаву за намерения отправить Украине танки Leopard

Ранее появилась информация, что во Львове состоялись переговоры глав Польши, Украины и Литвы. В ходе беседы руководитель польского государства Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить роту танков Leopard для борьбы с российской армией. Вот только поляки в комментариях на странице политика в Twitter эту идею не оценили.