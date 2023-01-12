Пользователи Twitter обрушились на Варшаву за намерения отправить Украине танки Leopard

Жители Польши пришли в ярость из-за намерений своего руководства предоставить Украине военную помощь в виде танков. Пользователи Twitter, комментируя эту инициативу, назвали киевский режим гиенами.
Ранее появилась информация, что во Львове состоялись переговоры глав Польши, Украины и Литвы. В ходе беседы руководитель польского государства Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить роту танков Leopard для борьбы с российской армией. Вот только поляки в комментариях на странице политика в Twitter эту идею не оценили.
«Вы враги Польши, вы хотите втянуть нас в войну!» — написал поляк.
«Хватит, не давайте больше, пусть дают испанцы или французы, им война не грозит», — отметил другой.
«Оставьте Польшу в покое, гиены», — призвал пользователь.
Ранее сообщалось, что Берлин и Таллин собираются изъять российские активы и передать их киевскому режиму на восстановление Украины после спецоперации ВС РФ.