Китайские сноубордисты в национальных костюмах рассекают по горнолыжным склонам

Любители зимних видов спорта и блогеры из города Цзилинь решили удивить своих подписчиков, сняв видео катания на сноуборде в национальной одежде ханьфу и с мечами.
Ханьфу — традиционная одежда Китая, которую носили еще до династии Цинь. В наше время китайцы чтут традиции своего народа и надевают ханьфу только на торжественные церемонии. Согласно китайской исторической традиции, этот вид одежды придумала жена легендарного Желтого императора. Однако при каждой династии был свой стиль ханьфу.
«Мы начали кататься на лыжах в традиционных одеждах в 2020 году. У нас есть костюмы в стиле разных эпох, в том числе костюмы охранников императоров династии Мин и другие классические костюмы. Мы хотим показать красоту нашей культуры, историю нашей нации с помощью катания на лыжах и сноубордах», — сказал сноубордист Дин Нин.
Участники команды Дин Нин, облаченные в национальные мантии, несли мечи на склонах горнолыжного курорта на озере Сунгари в провинции Цзилинь. Видео сноубордистов вызвало настоящую сенсацию в социальных сетях. Однако, по словам лидера группы, искусство требует жертв.
«Главная трудность при катании по снегу в ханьфу в том, что эта одежда слишком тонкая. Холод порой пронизывает насквозь, но у нас хватает силы воли, чтобы преодолеть это», — отметил он.
Стиль одежды ханьфу менялся на протяжении веков, и в последние годы стал особенно популярным среди молодежи, хотя использование его в качестве лыжной одежды остается прерогативой немногих.