Китайские сноубордисты в национальных костюмах рассекают по горнолыжным склонам

Ханьфу — традиционная одежда Китая, которую носили еще до династии Цинь. В наше время китайцы чтут традиции своего народа и надевают ханьфу только на торжественные церемонии. Согласно китайской исторической традиции, этот вид одежды придумала жена легендарного Желтого императора. Однако при каждой династии был свой стиль ханьфу.