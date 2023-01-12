Центробанк опубликовал план поддержки МСП на 2023-2024 годы

Российский финансовый регулятор рассчитывает сделать кредиты более доступными для бизнеса, включая инвестиционные. Также комплекс мер включает сокращение издержек при кредитовании, предоставление доступа к платформе «Знай своего клиента» и снижение стоимости транзакций в СБП.