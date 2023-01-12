Центробанк опубликовал план поддержки МСП на 2023-2024 годы

Центральный банк России опубликовал составленную ранее «дорожную карту» по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране. Она включает в себя целый ряд программ разной направленности, сообщается в документе.
Российский финансовый регулятор рассчитывает сделать кредиты более доступными для бизнеса, включая инвестиционные. Также комплекс мер включает сокращение издержек при кредитовании, предоставление доступа к платформе «Знай своего клиента» и снижение стоимости транзакций в СБП.
Банк России ранее отметил, что малый и средний бизнес в стране за прошедший год стал реже брать кредиты. При этом общий объем займов вырос.