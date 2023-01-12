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Съемки фильма «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем завершились в Екатеринбурге

Общество
Съемки фильма «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем завершились в Екатеринбурге

Режиссер Евгений Григорьев, известный широкому зрителю по фильму «Про рок», завершил съемки своей новой криминальной комедии «Сломя голову», которые проходили в Екатеринбурге.

Как сообщает телеканал RT, главные роли в киноленте исполнили Павел Деревянко и Рома Зверь, а также Егор Корешков, Надежда Михалкова и другие.

Действие картины будет разворачиваться вокруг оказавшегося не в том месте и не в то время преподавателя античной литературы. Герой становится свидетелем ограбления, после чего знакомиться с мужчиной, представившимся сотрудником службы безопасности банка.

Ранее звезда сериала «Мажор» Вита Корниенко рассказала о работе с Павлом Прилучным. Как выяснилось, они сильно сдружились за время съемок.
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