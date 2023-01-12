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ЕЦБ: в Евросоюзе не планируют сокращать производства из-за проблем с энергоресурсами

Экономика
ЕЦБ: в Евросоюзе не планируют сокращать производства из-за проблем с энергоресурсами

Вероятнее всего, странам Евросоюза не придется сокращать производства на фоне проблем с энергоресурсами, передает РИА Новости предположение экспертов экономического вестника Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Аналитики финансового регулятора ЕС обращают внимание на успехи стран-участниц в сокращении экспорта российского газа. Закупка топлива у альтернативных поставщиков дала результаты, и на сегодняшний день в странах союза отмечаются высокие запасы газа, сообщают представители ЕЦБ.

Однако они не исключают повышенных рисков перебоев электроэнергии до 2025 года включительно.
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