ЕЦБ: в Евросоюзе не планируют сокращать производства из-за проблем с энергоресурсами

Аналитики финансового регулятора ЕС обращают внимание на успехи стран-участниц в сокращении экспорта российского газа. Закупка топлива у альтернативных поставщиков дала результаты, и на сегодняшний день в странах союза отмечаются высокие запасы газа, сообщают представители ЕЦБ.